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В Иерусалиме прошла демонстрация в память о жертвах атаки ХАМАС

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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В Иерусалиме 7 ноября прошла демонстрация в память о жертвах атаки радикального движения ХАМАС, которая произошла месяцем ранее. На мероприятии побывал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Израильтяне пришли к зданию парламента. Многие принесли флаги страны и транспаранты, а также надели черные футболки, чтобы почтить память погибших.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10,3 тыс. человек, пострадали почти 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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