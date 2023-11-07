Внук спас свою бабушку при пожаре в доме в Ростове-на-Дону

Внук спас свою бабушку во время пожара в двухэтажном жилом доме Ростова-на-Дону. Об этом очевидица произошедшего сообщила во вторник, 7 ноября.

«Внук прибежал и спас свою бабушку. На лестницу он ее вытащил», — рассказала женщина телеканалу «Звезда».

Кроме того, пожарным удалось спасти двух женщин из горящего здания. Было принято решение установить лестницу у окна второго этажа и принять меры по эвакуации находящихся там людей.

«Спустили их обеих вниз. Люди в нормальном состоянии. Вреда здоровью не причинили», — сообщил помощник начальника караула Темир Расулов.

Пожар был локализован в 16:25 мск (совпадает с Ростовской областью).

Пожар на площади 375 кв. м. в центре Ростова-на-Дону произошел ранее в этот день. Огонь охватил двухэтажное здание 1879 года постройки по адресу улица Темерницкой, дом № 83. Возгорание произошло на кровле. Пожару был присвоен ранг сложности № 2.

К настоящему времени пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании, пишет «Москва 24».