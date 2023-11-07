Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв газа в одном из многоквартирных домов. Об этом 7 ноября сообщило главное управление МЧС России по Нижегородской области.

«В 20:30 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в доме по улице Геройская. В результате происшествия погибших нет. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась», — говорится в сообщении.

Кроме женщины других пострадавших не было. Также взрыв не привел к разрушению конструкций, помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась, отметили в МЧС.

Ранее, 23 октября, в двух квартирах на пятом этаже в многоквартирном жилом доме в городе Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар. По словам главы района Сергея Понкратова, причиной пожара стал взрыв газа. В результате происшествия погиб один человек.