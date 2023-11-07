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Правительство внесло 769 поправок в проект бюджета ко второму чтению в ГД

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Правительство России внесло поправки в проект федерального бюджета на 2024–2026 годы ко второму чтению в Госдуме. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Минфина.

«В поиске оптимальных решений Минфин каждый день прорабатывал множество предложений, поступивших в рамках рассмотрения законопроекта», — прокомментировал глава ведомства Антон Силуанов.

Всего было внесено 769 поправок на общую сумму 6,7 трлн рублей. Они касаются только перераспределения средств в рамках общего объема расходов без изменения основных характеристик бюджета.

В Минфине отметили, что поправки делятся на несколько групп. Первая относится к проведению спецоперации по защите Донбасса. Вторая связана с рекомендациями Госдумы, которые были даны правительству при рассмотрении проекта в первом чтении.

Третий блок поправок включает в себя распределение ассигнований на мероприятия в новых регионах. Четвертая группа связана с расходами, которые были зарезервированы до принятия соответствующих решений и предоставления дополнительных обоснований.

Пятая группа включает предложения по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм и непрограммных направлений деятельности. Также ко второму чтению подготовлены поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между регионами России.

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26 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Согласно проекту, доходы в 2024 году ожидаются в размере 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей. Расходы прогнозируются в размере 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Документ был внесен в парламент 29 сентября. Отмечалось, что по программе социального контракта в проекте бюджета свыше 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

22 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство России постаралось принять выверенные решения и гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.

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