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Около 70 тыс. россиян въехали в КНР по безвизовому режиму

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Около 70 тыс. россиян на конец октября въехали в КНР по безвизовому режиму для туристических групп, о чем сообщили в Ассоциации туроператоров. Поток путешествующих из Китая в нашу страну в три раза меньше. Больше всего гостей из Поднебесной принял Приморский край — около 15 тыс., передает телеканал «Известия». Наименьшие показатели у Хабаровского края — чуть более 100 человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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