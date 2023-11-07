Латвия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает издание LSM со ссылкой на Минобороны Латвии.

Отмечается, что якобы радар Военно-воздушных сил (ВВС) Латвии накануне, 6 ноября, зафиксировал данное нарушение на границе двух государств. После незаконного пересечения границы самолет якобы вернулся на территорию России, дополнили в публикации.

По данным LSM, соответствующая информация о нарушении была направлена в НАТО. Кроме того, временного поверенного в делах РФ в Латвии Олега Зыкова вызвали во внешнеполитическое ведомство республики из-за подозрений в нарушении воздушного пространства российским самолетом.

Ранее, 20 октября, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что страны — участницы Североатлантического альянса могут закрыть судоходство для российских судов в Балтийском море, если будет доказана причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Он добавил, что обсуждение в НАТО возможного закрытия Балтийского моря начнется только при наличии «конкретных фактов».

Тогда сенатор Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что латвийское правительство должно учитывать возможности Военно-морских сил (ВМС) страны, прежде чем высказываться о закрытии Балтийского моря.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания властей Латвии о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов, отметил, что любые угрозы для России являются неприемлемыми, их нужно воспринимать серьезно. Он подтвердил, что Россия не причастна к повреждению трубопровода Balticconnector на границе Финляндии и Эстонии.