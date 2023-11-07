ВФУ обстреляли маршрутное такси в Донецке

При обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) под огонь попало маршрутное такси. Об этом 7 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«При вечернем обстреле Ворошиловского района повреждено маршрутное такси № 20. Ранение средней степени тяжести получили водитель и пассажир», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Украинские радикалы атаковали Донецк ранее этим же днем, 7 ноября, выпустив, по данным на 18:27 мск, по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам 22 ракеты. Обстрелы города велись с применением снарядов натовского 155-миллиметрового калибра, а также из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщил Кулемзин, в результате прямого попадания вражеского снаряда в здание управления труда и социальной защиты погибли шесть человек. В общей сложности, по данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, число пострадавших составило 11 человек.

В распоряжении «Известий» появились кадры с последствиями атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.