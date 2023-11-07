Госдума приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) из перечня документов, которые необходимы для постановки на учет транспортного средства. Голосование по документу состоялось 7 ноября.
«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект вносит изменения в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения.
Этим же законопроектом предлагается ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца украденного и находящегося в розыске автомобиля, а также разрешить снять проданное авто с учета по истечении 10 дней с момента сделки.
Ранее, 10 октября, «Известия» рассказали, что в России могут ввести обязательное страхование гражданской ответственности для постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Например, речь идет о курьерах.