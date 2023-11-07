Пожилой еврей умер после ссоры со сторонниками Палестины в Калифорнии

Пожилой еврей скончался от тупой травмы головы, полученной в конфликте во время акции сторонников Израиля и палестинского движения ХАМАС в Калифорнии, США. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил американский телеканал ABC.

69-летний Пол Кесслер умер в больнице в понедельник, уточнили официальные лица округа Вентура.

Митинг прошел в минувшие выходные в городке Таузенд-Оукс на пересечении бульваров Уэстлейк и Таузенд-Оукс в округе Вентура.

Очевидцы сообщили в полицию, что Кесслер упал во время ссоры с оппонентом и ударился головой. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили его без сознания.

Еврейская федерация Лос-Анджелеса в понедельник заявила, что она «опустошена, узнав о трагической смерти пожилого еврея». Исполнительный директор Хусам Айлуш из офиса Совета по американо-исламским отношениям в Лос-Анджелесе также выступил с призывом воздерживаться от поспешных выводов о причинах этой трагедии.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта в разных странах мира проходят акции поддержки сторон противостояния.

Так, 6 ноября Еврокомиссия (ЕК) сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в Евросоюзе. Антисемитские акции идут вразрез с тем, за что выступает Европа, а именно против основных ценностей и образа жизни стран ЕС, отметили в ЕК.

30 октября мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

В середине октября в Великобритании две еврейские школы были облиты красной краской, полиция расценила произошедшее как «преступления на почве ненависти».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.