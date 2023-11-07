Семь человек пострадали в ДТП с девятью машинами в Дагестане
В Дагестане произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом 7 ноября сообщило МВД по республике.
Авария произошла на 9-м км автодороги Махачкала – Каспийск – Аэропорт. Одновременно столкнулись девять автомобилей. Пострадавших с различными травмами доставили в больницы.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего, количество и личности участников аварии.
Ранее, 6 ноября, массовое ДТП произошло в подмосковном городе Кашире. В результате лобового столкновения трех легковых автомобилей один человек погиб и шесть пострадали, в том числе двое детей. По предварительной информации, один водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя транспортными средствами.