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Семь человек пострадали в ДТП с девятью машинами в Дагестане

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Фото: Пресс-служба МВД по Республике Дагестан
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В Дагестане произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом 7 ноября сообщило МВД по республике.

Авария произошла на 9-м км автодороги Махачкала – Каспийск – Аэропорт. Одновременно столкнулись девять автомобилей. Пострадавших с различными травмами доставили в больницы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего, количество и личности участников аварии.

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Ранее, 6 ноября, массовое ДТП произошло в подмосковном городе Кашире. В результате лобового столкновения трех легковых автомобилей один человек погиб и шесть пострадали, в том числе двое детей. По предварительной информации, один водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя транспортными средствами.

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