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Движение по новому мосту через реку Нюя открыли в Якутии

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Фото: Администрация главы и правительства РС (Я)
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В Ленском районе Якутии завершили строительство нового моста через реку Няю. Рабочее движение по переправе запустили во вторник, 7 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новый мост через Нюю возвели на 114-м км региональной автодороги «Мухтуя». Он стал 50-м мостовым сооружением, построенным в Якутии за последние пять лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», пишет ИА SakhaNews.

«Это историческое событие, важность которого для социально-экономического развития республики велика. <…> Вложено в масштабный проект более 1,2 млрд рублей. Новый мост соответствует всем самым современным требованиям безопасности и надежности», — прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев.

Протяженность переправы составляет 183,4 м, вместе с подходами — 1,57 км, уточняет ИА YakutiaMedia. Мост позволит обеспечить бесперебойное круглогодичное движение в одном из основных промышленных районов республики — Ленском.

За пять лет по нацпроекту БКД на территории Якутии отремонтировали 2,5 тыс. км дорог и построили 50 мостов. В 2023-м, помимо юбилейной переправы через Нюю в Ленском районе, ввели в эксплуатацию два крупных мостовых перехода через реки Менкюле и Томпорук на региональной трассе «Яна».

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