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Меликов ответил на обвинения в оскорблении народа Дагестана

Глава Дагестана Меликов заявил, что никогда не оскорблял ни свой, ни чужой народы
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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил во вторник, 7 ноября, что никогда не оскорблял ни свой, ни чужой народы. Так он отреагировал на сообщения, распространяемые в соцсетях, о якобы неправильном отношении к дагестанцам.

«Меликов никогда не оскорбит ни свой народ, ни чужой. Я хочу, чтобы вы это понимали, что Меликов за этот народ потерял своих близких и всегда готов был выполнить любую задачу», — сказал он в ходе совещания с главами районов региона.

Политик добавил, что когда начинают звучать обвинения в его адрес, то это передергивание. Однако его подхватывают «какие-то непонятные люди и пытаются раскачивать лодку, чтобы вбить клин между народом и властью».

Власть должна быть справедливой, а справедливость в том, чтобы создать комфортные условия для людей. Власть должна помогать жителям, добавил он. «Тем, кто мешает помогать, акциями, подобными в аэропорту, они должны нести ответственность», — заключил Меликов.

Также в Telegram-канале администрации республики он отметил, что не сомневается в благоразумии и толерантности дагестанцев, их умении по-доброму относиться ко всем людям.

Ранее, 3 ноября, Меликов на фоне новых призывов к беспорядкам в регионе обратился к жителям с просьбой не давать врагам манипулировать собой. По его словам, провокаторы, думают лишь о том, как ослабить Россию.

В этот же день день президент РФ Владимир Путин заявил, что за событиями в аэропорту Дагестана стояло намерение раскачать Россию изнутри.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. Через некоторое время они сломали двери и прорвались в здание терминала аэропорта.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего. Установлены личности 150 участников беспорядков, 83 человека уже задержаны.

Суд в Дагестане арестовал пятерых участников беспорядков.

30 октября Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

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