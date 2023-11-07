В этом году на треть больше россиян обратились за маткапиталом
Количество обращений россиян за материнским капиталом увеличилось на 33%. Эксперты связывают рост с реализацией отложенного спроса, сообщает телеканал «Известия». Кроме того, на маткапитал получили право семьи из новых регионов РФ. Также правительство РФ расширило возможность вложения средств. Всё больше семей предпочитают тратить деньги на образование детей.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.