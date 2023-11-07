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В Венгрии назвали будущие отношения со Словакией «прекрасным периодом»

МИД Венгрии: Будапешт и Братиславу ждет особенно прекрасный период
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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Венгрия надеется, что с приходом к власти в Словакии правительства Роберта Фицо, венгерско-словацкие отношения ждет «особо прекрасный период», учитывая, что обе страны выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок Киеву оружия. Об этом 7 ноября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Братиславе, трансляция которой велась на странице министра в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, что после парламентских выборов в Словакии в стране сформировалось патриотическое правительство, которое обязуется формировать суверенную политику.

«Поскольку сотрудничество между правительствами, формирующими суверенную политику и осуществляющими деятельность, направленную на отстаивание национальных интересов, легче, чем в отклоняющихся от этих случаев, я думаю, что нас ждет особенно прекрасный период и огромные возможности с точки зрения будущего венгерско-словацких отношений», — отметил Сийярто.

Кроме того, и Будапешт, и Братислава хотят мирного урегулирования на Украине и убеждены, что отправка Киеву оружия не способствует урегулированию конфликта, подчеркнул он.

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О том, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, Фицо заявил 26 октября. Кроме того, он призвал Европейский союз (ЕС), который сейчас является основным поставщиком Киева, принять роль миротворца в конфликте. Фицо отметил, что выступает за прекращение боевых действий.

В тот же день газета Politico написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Речь идет о программе помощи Украине на следующие четыре года, которую Брюссель планирует утвердить в рамках изменения бюджета Евросоюза на период с 2024 по 2027 год. Одобрение программы требует поддержки всех 27 стран — участниц ЕС.

Американское издание Newsweek назвало это решение Будапешта и Братиславы двойным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Автор статьи указал, что избрание Фицо новым словацким премьером увеличило вероятность присоединения Словакии к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, а это, в свою очередь, станет помехой для ЕС соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы.

28 октября глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Верховной рады Украины Александр Мережко также назвал нового словацкого премьера мини-Орбаном и заявил, что позиция Фицо относительно военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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