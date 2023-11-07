Парк отдыха разобьют на месте пустыря в Серышеве в Приамурье
В поселке городского типа Серышево Амурской области в 2024 году откроют первый парк отдыха. Его разобьют на месте пустыря, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы начались в начале сентября этого года. Рабочие уже сделали планировку территории, проложили инженерные сети для электроснабжения будущего парка и установки системы видеонаблюдения.
В 2024-м в парке сделают пешеходные дорожки, смонтируют систему освещения, обустроят тихие зоны с лавочками, установят детское игровое оборудование. Полностью завершить работы планируется летом, пишет Амурская служба новостей.
Стоимость благоустройства составляет более 5 млн рублей. Средства выделены из регионального и окружного бюджетов.