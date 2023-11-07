В отношении замглавы МВД Дагестана Исмаилова возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту получения и дачи взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как отметили в спецслужбе, дело возбудил Следственный комитет (СК) России по материалам органов безопасности и подразделения собственной безопасности МВД по Республике Дагестан.

Кроме того, в рамках расследования задержаны начальник следственного управления МВД региона полковник юстиции Руфат Исмаилов и замначальника СУ МВД, полковник юстиции Далгат Абдулгапаров.

О том, что в Дагестане задержан замглавы МВД республики Исмаилов, стало известно ранее в этот день. Силовики провели ряд обысков по месту его жительства и работы. Причина следственных действий изначально не разглашалась.