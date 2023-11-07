Безбилетный пассажир напал на контролера в Москве

Пассажир, не оплативший проезд в автобусе, напал на контролера в Москве. Об этом 7 ноября сообщила в Telegram прокуратура города.

«Злоумышленник, находясь в автобусе, не оплатив проезд и не желая быть привлеченным к административной ответственности, нанес старшему инспектору «Организатора перевозок» удар кулаком в голову. После совершения преступных действий он скрылся», — говорится в сообщении.

В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Привлечение к ответственности контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

В ведомстве отметили, что за совершение такого преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее, 16 сентября, на юге Москве пьяный мужчина избил контролера городских парковок, когда тот осуществлял фотофиксацию автомобилей. Нападавший признал свою вину. В отношение него также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.