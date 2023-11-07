Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии назвали будущие отношения со Словакией «прекрасным периодом»
Мир
Bloomberg узнало о росте капитала Трампа на $500 млн за два года
Мир
Оппозиция в Молдавии по итогам выборов укрепилась вопреки репрессиям Кишинева
Мир
Канада приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года
Мир
«Хезболла» пригрозила последствиями при росте числа атак Израиля
Мир
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
Армия
Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо партнерство в сфере обороны
Общество
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Мир
NYT узнала о беспокойстве Байдена из-за бесполезности ATACMS для Киева
Мир
Киев исключил Mondi из списка «спонсоров войны» после продажи бизнеса в РФ
Политика
В МИД РФ назвали аргумент в пользу утраты ОБСЕ смысла существования
Мир
Власти Херсона заявили о повреждении складов после обстрелов
Мир
WSJ узнала о письме шефа Пентагона к конгрессу по помощи Украине

Безбилетный пассажир напал на контролера в Москве

0
Фото: прокуратура г. Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажир, не оплативший проезд в автобусе, напал на контролера в Москве. Об этом 7 ноября сообщила в Telegram прокуратура города.

«Злоумышленник, находясь в автобусе, не оплатив проезд и не желая быть привлеченным к административной ответственности, нанес старшему инспектору «Организатора перевозок» удар кулаком в голову. После совершения преступных действий он скрылся», — говорится в сообщении.

В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Привлечение к ответственности контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

В ведомстве отметили, что за совершение такого преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Мальчики-зайчики: детей без билета запретили высаживать из поездов и электричек
Ранее запрет ввели на высадку из автобусов, троллейбусов и трамваев

Ранее, 16 сентября, на юге Москве пьяный мужчина избил контролера городских парковок, когда тот осуществлял фотофиксацию автомобилей. Нападавший признал свою вину. В отношение него также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023