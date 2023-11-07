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Bloomberg узнало о росте капитала Трампа на $500 млн за два года

Bloomberg: состояние Трампа выросло на $500 млн за два года
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Фото: REUTERS/Dave Sanders/Pool
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Состояние экс-президента США бизнесмена Дональда Трампа за два года выросло на $500 млн, сообщило 7 ноября агентство Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние предпринимателя оценивается в $3,1 млрд по сравнению с $2,6 млрд в 2021 году.

Рост капитала Трампа связан с тем, что его бизнес в сфере недвижимости показал устойчивость даже в условиях неопределенности рынка. Переезд Трампа во Флориду после ухода из Белого дома совпал с ростом спроса на недвижимость в штате, который укрепил финансы двух его самых известных объектов недвижимости — Мар-а-Ларго в Палм-Бич и курорта Дорал в Майами.

«Компания никогда не была сильнее и никогда не ощущала себя лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы фантастически себя ощущаем», — сказал в интервью изданию исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп.

В публикации также отмечается, что гражданский иск о мошенничестве, поданный генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс к Трампу, может завершиться штрафными санкциями в сотни миллионов долларов и потере бизнесменом некоторых из его самых знаковых объектов недвижимости.

Ранее, 6 ноября, команда Трампа заявила, что довольна тем, как бизнесмен дает показания в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве, допущенном при оценке активов компании Trump Organization. По мнению бывшего американского лидера, судебный процесс является попыткой администрации президента США Джо Байдена вмешаться в грядущие президентские выборы.

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Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.

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