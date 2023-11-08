В парке «Зарядье» подготовили программу ко Всемирному дню науки

В центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье» пройдет тематическая программа в честь Всемирного дня науки. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Москва — один из мировых научных центров. 11 ноября столичные специалисты приглашают всех в «Зарядье, чтобы познакомить со своей работой и открытиями. Программа будет интересна как взрослым, так и детям. Она включает лекции, физические опыты, мастер-классы по химии, биологии и геологии», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

В лектории посетителям расскажут о том, как устанавливают возраст палеонтологических находок и какими свойствами обладают хищные растения. Эксперты также представят данные об адронном коллайдере и агротехнологиях будущего, которые помогут накормить растущее население планеты.

В лабораториях «Заповедного посольства» пойдут практикумы, например, «Как увидеть ДНК?». На занятии участники узнают о методах визуализации цепочек и анализа количества и качества выделенной ДНК. На мастер-классе «Краски химии» расскажут, чем полезны знания о кислотности и какими методами ее определяют. Участники самостоятельно проведут эксперименты, в ходе которых они разными способами определят среду раствора.

Кроме того, на занятиях будут изучать окаменелости, анализировать результаты сложных геологических процессов и выращивать растения без почвы. Гости научатся отличать горные породы от минералов, исследуют анатомические модели человека и узнают о законах эволюции.

В холле научно-познавательного центра ученые будут показывать опыты с холодом, звуком, светом и расскажут об основных физических явлениях в природе.

Вход в лекторий и в интерактивную лабораторию свободный, для посещения мастер-классов требуется предварительная регистрация на сайте парка.

Программа подготовлена при поддержке Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Российского университета дружбы народов, Сколковского института науки и технологий, Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии.