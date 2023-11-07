СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса

Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению на Западном берегу. Об этом 7 ноября сообщает Turkiye.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как группа людей окружает авто, слышны выстрелы. Также можно заметить, как один из охранников падает в результате обстрела.

Турецкое издание подтверждает, что один охранник был застрелен. Официальных комментариев по поводу произошедшего не приводится.

В материале говорится, что ответственность за нападение на себя взяло движение под названием «Сыны Абу Джандаля», предположительно организованное в рамках палестинской службы безопасности на Западном берегу. Также сообщается, что Аббасу дали 24 часа на то, чтобы принять меры против Израиля.

Ранее, 5 ноября, Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа. Их встреча состоялась в палестинском городе Рамалла и продлилась менее часа. По ее итогам ни с одной стороны официальных заявлений не последовало.

За день до этого Блинкен заявил, что США, Египет и Иордания собираются использовать свое влияние, чтобы не допустить открытия еще одного фронта против Израиля.

Тогда же The Washington Post сообщила, что более 600 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали петицию о прекращении огня между ЦАХАЛ и палестинской группировкой ХАМАС. Ее направили в Белый дом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.