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Названы самые популярные у россиян товары в «черную пятницу»

Tiburon Research: мужчины в «черную пятницу» покупают электронику, а женщины — одежду и обувь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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С самого начала ноября магазины, маркетплейсы, продавцы товаров и услуг начинают зазывать покупателей объявлениями о скидках. Всему причиной — «черная пятница», которая проходит ежегодно в последний осенний месяц. Во многих странах мира это пора распродаж и выгодных предложений. В преддверии «черной пятницы» исследовательская компания Tiburon Research провела опрос и выяснила, где и как россияне предпочитают совершать покупки в дни акции.

Что россияне покупают в «черную пятницу»

Более трети (39%) россиян хотя бы иногда делают покупки в период ноябрьских распродаж. А еще 30% каждый год сознательно дожидаются «черной пятницы», чтобы приобрести необходимое. 16% покупателей признались, что их покупки случайно выпадают на сезон скидок, а 10% утверждают, что никогда не обращают на акцию внимания и ничего намеренно не покупают в этот период.

Треть респондентов (32%) составила молодежь. Эта категория покупателей ждет распродаж, чтобы закупиться канцтоварами и книгами. Еще один многочисленный процент покупателей — родители, они составили 40% опрошенных и рассчитывают в период акций приобрести детские товары.

При этом 45% мужчин готовы тратить на маркетплейсах в «черную пятницу» более 7 тыс. рублей и больше всего внимания уделяют скидкам на бытовую технику и электронику.

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В то же время 71% женщин не готовы тратить столь крупные суммы на покупки в период акции. Покупательницы чаще рассчитывают купить со скидкой одежду, обувь, аксессуары косметику, бытовую химию.

Несомненным лидером по покупкам в период распродаж являются маркетплейсы — Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и другие. Такой способ покупок выбирают 65% респондентов, в то время как только 9% предпочитают делать покупки офлайн. На сайтах магазинов товары приобретают 8% опрошенных.

Более половины респондентов (56%) во время скидок совершают покупки как обычно, по мере необходимости. Треть (34%) обращает внимание на предлагаемые товары со скидками. А 14% даже могут совершить спонтанную покупку, если увидят на распродаже понравившийся товар. Только 5% покупателей готовятся к «черной пятнице» заблаговременно, собирая корзину и дожидаясь скидки. И 2% признаются, что в рамках акции покупают больше товаров, чем обычно.

О том, что наступила пора распродаж, большинство респондентов (56%) узнают из рекламы в приложениях маркетплейсов.

«Черная пятница» – 2023: когда будет, даты

В 2023 году в России акция продлится три дня — пятницу, субботу и воскресенье 24–26 ноября. Однако часто сделать удачную покупку можно и до акции, а порой и после заветных дней. Некоторые магазины анонсируют «черную пятницу» еще до начала ноября, а скидки объявляют с самого начала месяца. Другие продлевают распродажи до конца осени.

Кроме того, очень многие магазины устраивают акции и в другой день ноября с красивой датой — 11.11. К обеим распродажам присоединяются как маркетплейсы, так и сетевые и офлайн-магазины, а также культурные площадки и другие ретейлеры. Еще в октябре «Известия» рассказали, какие товары россияне предпочитают покупать больше всего 11 ноября.

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