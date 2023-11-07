Эксперт подтвердил возможность работы российской орбитальной станции до 50 лет

Российская орбитальная станция (РОС) проектируется как «модульная станция», то есть любую ее часть при необходимости можно заменить. Поэтому возможность эксплуатации станции в течение полувека вполне реальна, объяснил 7 ноября в разговоре с «Известиями» специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

Ранее в этот день генеральный конструктор — заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что проект перспективной РОС подразумевает ее работу на орбите до 50 лет для отработки длительных межпланетных полетов.

Он отметил, что эксплуатация техники в космосе в течение длительного времени приводит к различным дефектам, накопленной усталости материалов, отказу оборудования и т.п.

«При этом нужно понимать, что РОС проектируется как «модульная станция». Любую ее часть можно при необходимости заменить. Поэтому эксплуатация станции в течение полувека, не выглядит фантастично. Главное, чтобы было своевременное обновление модулей и оборудования. Также важно предусмотреть защиту от микрометеоритов», — заявил Овчинников.

27 октября гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о завершении существования Международной космической станции (МКС). По его словам, станция превысила все допустимые сроки существования, а у 80% российского оборудования на ее борту уже прошли гарантийные сроки.

26 октября президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Тогда он отметил, что эту работу следует выполнять ритмично, чтобы по мере исчерпания ресурса МКС ее заменила целая станция.

В тот же день глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что по итогам совещания с президентом РФ дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).