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Эксперт подтвердил возможность работы российской орбитальной станции до 50 лет

Эксперт Овчинников: срок работы российской орбитальной станции 50 лет — это реально
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Российская орбитальная станция (РОС) проектируется как «модульная станция», то есть любую ее часть при необходимости можно заменить. Поэтому возможность эксплуатации станции в течение полувека вполне реальна, объяснил 7 ноября в разговоре с «Известиями» специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

Ранее в этот день генеральный конструктор — заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что проект перспективной РОС подразумевает ее работу на орбите до 50 лет для отработки длительных межпланетных полетов.

Он отметил, что эксплуатация техники в космосе в течение длительного времени приводит к различным дефектам, накопленной усталости материалов, отказу оборудования и т.п.

«При этом нужно понимать, что РОС проектируется как «модульная станция». Любую ее часть можно при необходимости заменить. Поэтому эксплуатация станции в течение полувека, не выглядит фантастично. Главное, чтобы было своевременное обновление модулей и оборудования. Также важно предусмотреть защиту от микрометеоритов», — заявил Овчинников.

Не просто космос: замену российского сегмента МКС выведут на орбиту в 2027-м
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27 октября гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о завершении существования Международной космической станции (МКС). По его словам, станция превысила все допустимые сроки существования, а у 80% российского оборудования на ее борту уже прошли гарантийные сроки.

26 октября президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Тогда он отметил, что эту работу следует выполнять ритмично, чтобы по мере исчерпания ресурса МКС ее заменила целая станция.

В тот же день глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что по итогам совещания с президентом РФ дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).

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