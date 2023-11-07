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Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо партнерство в сфере обороны

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Фото: скриншот
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо Кассумом Кулибали военное взаимодействие двух стран. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу выразил благодарность министру Кулибали за визит в Россию с целью формирования межведомственной делегации.

«Российско-буркинийские отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга и в последние годы они приобрели позитивную динамику», — отметил он.

Шойгу также назвал встречу очередным шагом в развитии дружеских отношений двух стран и поздравил коллегу с присвоением очередного воинского звания бригадного генерала.

В свою очередь, министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо выразил слова благодарности и сказал, что «рад проведению данной встречи».

«Это для нас огромная честь, и мы ценим наше партнерство. Переговоры, которые мы сейчас проводим, они являются настоящей практической фазой», — подчеркнул он.

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В конце октября Шойгу указал на намерение России продолжать военное сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе по поставкам техники и совместным учениям. Он обратил внимание, что события, которые в настоящее время происходят в мире, потребовали от российской стороны скорректировать внешнеполитические приоритеты.

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