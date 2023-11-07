В Москве водитель BMW пытался сбить инспектора и врезался в авто ДПС
В Москве водитель автомобиля BMW врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) и попытался скрыться. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает источник «Известий».
По имеющейся информации, управляющий транспортным средством хотел совершить наезд на инспектора специально. В данный момент нарушитель задержан.
По предварительным данным, такое действие могут расценить как покушение на сотрудника при исполнении.
Ранее, 7 сентября на Волгоградском проспекте в Москве водитель автомобиля совершил наезд на сотрудника ГИБДД и скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего одного. На следующий день нарушителя задержали.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения»).