Politico: страны ЕС обеспокоены рисками использования активов России для Украины

Бельгия и Люксембург, которые управляют большей частью замороженных Европейским союзом (ЕС) активов России, опасаются дестабилизации мировой финансовой системы в случае использования заблокированных средств РФ для восстановления Украины. Об этом 6 ноября написала газета Politico.

Отмечается, что сначала в ЕС поддержали шаги по использованию российских средств для этих целей, однако затем в объединении появились те, кто выразил обеспокоенность возможными рисками данной инициативы.

«Мы ищем вместе со странами G7 и Еврокомиссией (ЕК) структурное решение для [использования] замороженных активов, которое бы не дестабилизировало международную финансовую систему», — указал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

По его словам, для этого необходима правовая основа, которую не может разработать лишь одна Бельгия.

При этом Бельгия и Люксембург нуждаются в гарантиях, что они «не понесут на себе все правовые и финансовые риски столь беспрецедентного шага», как передача прибыли от заблокированных активов России в пользу Украины, говорится в публикации.

Politico также напоминает, что около €180 млрд замороженных средств РФ находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, а другая их часть находится в ведении клиринговой организации Clearstream в Люксембурге.

Кроме того, сомнения в целесообразности данного шага выразили «в Париже, Берлине и в Европейском центробанке», подчеркивается в публикации.

Ранее, 5 ноября, Financial Times спрогнозировала серьезные экономические последствия в случае конфискации российских активов западными странами. В частности, изъятие средств РФ может привести к дестабилизации мировой экономики, отметили в газете.

До этого, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что любое неугодное Западу государство может быть им ограблено. Он обратил внимание, что западные страны реформируют свои законодательства в целях, как они заявляют, правомочной конфискации замороженных активов других государств.

29 октября председатель Госдумы Владимир Володин заявил о симметричном ответе России в случае кражи замороженных в Европе российских активов. При таком варианте развития событий будут конфискованы гораздо большие активы недружественных стран, предупредил он.