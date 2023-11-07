Осужденный в США россиянин Украинский был освободжден и вернулся в РФ

Осужденный за финансовые преступления и хакерство россиянин Дмитрий Украинский был освобожден из американской тюрьмы и вернулся в РФ. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Украинский уже прибыл в Россию, сейчас самолет с ним приземлился в аэропорту на российской территории», — сказал он.

Россиянин был обвинен в отмывании денег, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств связи. Обвинение потребовало для Украинского наказания в 20 лет лишения свободы, однако благодаря «слаженной работе адвокатов, правозащитников и МИД РФ» и вследствие недоказанности причастности Украинского к совершенному преступлению срок был снижен до 5 лет.

До этого Украинский был также осужден в Таиланде на 10 лет. Его обвиняли в хищении средств у американских граждан и их последующей легализации на территории Королевства. Решение суда вступило в силу в 2019 году, тогда его должны были освободить условно-досрочно, однако Таиланд удовлетворил просьбу США о его экстрадиции.

7 сентября суд в США приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы. В феврале присяжные суда в США признали Клюшина виновным в киберпреступлениях, включая преступный сговор, а также мошенничество с применением электронных средств и мошенничество с ценными бумагами. Защита россиянина сообщила о том, что обжалует девятилетний тюремный срок, к которому россиянина приговорил американский суд.

Учредителя IT-компании «М13» Клюшина власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.