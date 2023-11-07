Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии назвали будущие отношения со Словакией «прекрасным периодом»
Мир
Bloomberg узнало о росте капитала Трампа на $500 млн за два года
Мир
Оппозиция в Молдавии по итогам выборов укрепилась вопреки репрессиям Кишинева
Мир
Канада приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года
Мир
«Хезболла» пригрозила последствиями при росте числа атак Израиля
Мир
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
Армия
Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо партнерство в сфере обороны
Общество
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Мир
NYT узнала о беспокойстве Байдена из-за бесполезности ATACMS для Киева
Мир
Киев исключил Mondi из списка «спонсоров войны» после продажи бизнеса в РФ
Политика
В МИД РФ назвали аргумент в пользу утраты ОБСЕ смысла существования
Мир
Власти Херсона заявили о повреждении складов после обстрелов
Мир
WSJ узнала о письме шефа Пентагона к конгрессу по помощи Украине

Осужденный в США россиянин Украинский был освободжден и вернулся в РФ

0
Фото: Global Look Press/Magdalena Miriam Tröndle
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осужденный за финансовые преступления и хакерство россиянин Дмитрий Украинский был освобожден из американской тюрьмы и вернулся в РФ. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Украинский уже прибыл в Россию, сейчас самолет с ним приземлился в аэропорту на российской территории», — сказал он.

Россиянин был обвинен в отмывании денег, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств связи. Обвинение потребовало для Украинского наказания в 20 лет лишения свободы, однако благодаря «слаженной работе адвокатов, правозащитников и МИД РФ» и вследствие недоказанности причастности Украинского к совершенному преступлению срок был снижен до 5 лет.

До этого Украинский был также осужден в Таиланде на 10 лет. Его обвиняли в хищении средств у американских граждан и их последующей легализации на территории Королевства. Решение суда вступило в силу в 2019 году, тогда его должны были освободить условно-досрочно, однако Таиланд удовлетворил просьбу США о его экстрадиции.

С Берна выдачи нет: дело Клюшина может быть политически мотивированным
Чем владелец компании «М13» заинтересовал США

7 сентября суд в США приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы. В феврале присяжные суда в США признали Клюшина виновным в киберпреступлениях, включая преступный сговор, а также мошенничество с применением электронных средств и мошенничество с ценными бумагами. Защита россиянина сообщила о том, что обжалует девятилетний тюремный срок, к которому россиянина приговорил американский суд.

Учредителя IT-компании «М13» Клюшина власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023