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Киев исключил Mondi из списка «спонсоров войны» после продажи бизнеса в РФ

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) исключило из списка «спонсоров войны» британскую компанию Mondi, после того как она продала завод в России. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Британский производитель бумаги и упаковки [Mondi] официально подтвердил закрытие соглашения. Подходящее объявление размещено на Лондонской фондовой бирже», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что компания также направила НАПК соответствующее письмо, в котором уведомила о выполнении соответствующих условий, необходимых для исключения из перечня. Mondi продала крупнейший актив компании Целлюлозно-бумажный комбинат «Монди Сыктывкарский ЛПК», выйдя тем самым с российского рынка, указали в посте.

«Мы желаем процветания и развития бизнеса Mondi и любого другого, выбирающего ценности свободы, демократии и социальной ответственности, призываем следовать их примеру. Уверен, что выход с российского рынка — это то, что отвечает долгосрочным интересам любого бренда», — отметил председатель ведомства Александр Новиков.

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Ранее, 2 октября, Украина исключила венгерский банк ОТР из «списка спонсоров войны». В НАПК объявили, что приостанавливают решение о внесении в этот список в надежде, что Венгрия перестанет блокировать выделение Евросоюзом военной помощи Киеву на сумму в €500 млн.

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