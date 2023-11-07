Главврача осудили за гибель ребенка при обрушении гаража в Татищеве
В Татищеве (Саратовская область) вынесен приговор в отношении главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петровском районе» в связи с гибелью 11-летнего ребенка. Мальчик получил смертельные травмы при обрушении гаража.
Трагедия произошла в конце мая 2021 года. По данным правоохранительных органов, мальчик гулял около заброшенного здания на улице Коммунистической. Ранее там произошло частичное обрушение кирпичной кладки, возникло отверстие у ворот. Когда ребенок попытался пролезть через отверстие, произошло новое обрушение, пишет ИА «Взгляд-инфо». Тело погибшего обнаружил его друг. Мальчик рассказал о происшествии отцу, и мужчина извлек тело погибшего из-под завалов.
Установлено, что гараж расположен на территории медицинского учреждение. Главному врачу ФБУЗ было предъявлено обвинение в халатности.
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