Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что ракеты дальнего действия ATACMS не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя. Об этом 7 ноября пишет газета The New York Times.

По словам помощников американского лидера, США предоставили Украине все системы вооружений, запрашиваемые президентом страны Владимиром Зеленским, включая ATACMS, которые Байден долгое время отказывался предоставить.

«Теперь он (Байден. — Ред.) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что в настоящее время президент США вынужден «сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине», поскольку появилось ощущение того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно.

О том, что американская сторона осуществила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км, Белый дом сообщил 17 октября. Также в этот день стало известно, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Однако в распоряжении «Известий» в этот же день появились эксклюзивные кадры обломков сбитой еще до официального заявления Вашингтона дальнобойной американской ракеты ATACMS. Сообщалось, что ракеты была сбита 16 октября системой ПВО на одном из направлений в зоне спецоперации.

Как заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин, поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.