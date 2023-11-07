В Госдуме предложили МЧС рассылать уведомления о магнитных бурях

Россияне должны получать СМС-уведомления о магнитных бурях. Соответствующее предложение вице-спикер Госдумы, депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков направил главе МЧС Александру Куренкову.

Парламентарий сослался на оценки специалистов Минздрава и Российской академии наук (РАН), согласно которым метеочувствительные граждане чувствуют себя хуже во время магнитных бурь. В эти дни у них скачет давление, ощущается упадок сил, болит голова, нарушается сон и меняется настроение. Подготовить организм к этому сложно, так как россиян не уведомляют о приближении магнитных бурь, считает Даванков.

«Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления СМС-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяют предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе», — цитирует текст письма Lenta.Ru.

По мнению парламентария, россияне сами могли бы обращаться в ведомство с просьбой присылать им такие предупреждения.

Таким образом метеозависимые люди могли скорректировать дозу лекарств и предотвратить возможные обострения хронических заболеваний, отметил Даванков.

Депутат считает, что услуга должна быть бесплатной, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, операторы связи обязаны бесплатно оповещать абонентов об экстренных ситуациях или надвигающейся опасности.

Накануне в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым из нетипичных регионов, передает RT.

По данным специалистов, 3 ноября выброс плазменного облака был обнаружен космическими коронографами LASCO, наблюдающими околосолнечное пространство в режиме реального времени.

Специалисты уточнили, что облака газа прошли расстояние в 150 млн км от Солнца до Земли всего за двое суток. Они ударили по магнитному полю планеты на сутки раньше и с существенно большей силой, сообщается на сайте kp.ru.

Исключительно сильная магнитная буря началась на Земле примерно в 13:00 мск 5 ноября. Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли 3 ноября.

Ранее в понедельник синоптик Александр Ильин рассказал «Известиям», что кроваво-красное северное сияние, которое вечером 5 ноября было видно в южных регионах России, вероятно, вызвано коронарным выбросом, связанным со всплесками на Солнце.

По его словам, выбросы средней мощности едва ли могут достичь средних широт, в то время как малые коронарные выбросы можно наблюдать лишь на полюсах Земли. Эксперт считает, что речь может действительно идти об очень сильной вспышке на Солнце.

В ночь с 5 на 6 ноября кроваво-красное северное сияние озарило небо над южными регионами России, а также над Уралом и Сибирью, пишет «Ридус». Отмечается, что аврору видели в Крыму, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.