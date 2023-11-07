Эксперт оценил прогноз о предстоящей худшей зиме на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы закупают свечи и готовятся «к худшей зиме в истории». Он добавил, что в Киеве «закроют глаза», если не получат ракеты Taurus, но получат системы ПВО. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям» 7 ноября, что украинский министр таким образом преувеличил сложности для электроэнергетической системы страны с целью добиться побольше уступок со стороны Запада. Однако он не исключил определенные сложности.

По его словам, заявление Кулебы надо рассматривать как форму определенной жалобы, попытку разжалобить западную общественность и западных политиков, чтобы получить дополнительную помощь: деньги, оружие, и т.д.

«На самом деле, насколько будет сложная ситуация — будет зависеть от интенсивности боевых действий, будет зависеть от того, как украинские власти справятся с работой оборудования, в том числе электроэнергетического оборудования: подстанций, системы передач электроэнергии», — сказал Митрахович.

При этом эксперт предположил, что зимой ситуация на Украине может быть сложнее, чем в умеренное время года, например, летом или осенью.

«Но, с другой стороны, надо учитывать, что всё-таки за счет деиндустриализации Украины, которая имела и экономические причины изначально, и потом ещё боевые действия повлияли, потребление электроэнергии на Украине в промышленном секторе очень резко снизилось. И раз оно очень резко снизилось, то, в принципе, осталось необходимым только снабжать гораздо меньшую часть промышленности и базовую инфраструктуру. То есть электроэнергии нужно меньше. Раз ее нужно меньше, то даже сокращенный объем выработки и передачи может быть достаточен», — отметил он.

Как объяснил эксперт, Украина по-прежнему зависит от атомной энергии, и под ее контролем находится три атомных станции. Россия удары по атомным станциям не наносит. Говоря о системе распределения электроэнергии, распределяющих устройствах, он уточнил, что их не так легко вывести из строя, и можно достаточно быстро починить. Кроме того, эксперт подчеркнул, что угольные и газовые станции довольно защищенные объекты.

«Может быть Кулеба и украинские прочие лидеры преувеличивают сложности для своей электроэнергетической системы именно с целью выбить побольше уступок со стороны Запада. Но, тем не менее, даже если есть элемент преувеличения в их словах, всё равно определенные сложности зимой, я думаю, будут», — заключил Митрахович.

Ранее, 29 октября, директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире YouTube-канала «Радио НВ» заявил, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности, связанные с проблемой энергосистемы в стране. По его словам, инфраструктура страны устарела и «выпадает сама по себе без всяких ракет». По его мнению, рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления украинской энергетической системы не стоит, поскольку мир ориентируется на «зеленую» энергетику.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Она началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.