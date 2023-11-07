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Политолог назвал причину размещения подлодки США в Персидском заливе

Атомная подлодка США вошла в воды Персидского залива: мнение политолога Светова
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Фото: Global Look Press/US Navy
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В США считают, что поддержка, оказываемая ими Израилю, не имеет никаких ограничений. Таким образом политолог Юрий Светов прокомментировал «Известиям» 7 ноября сообщения о том, что США направили атомную подлодку в регион Персидского залива для демонстрации возможностей по сдерживанию Ирана.

«Американцы считают, что их поддержка Израиля не имеет никаких ограничений. Они вправе использовать все свои возможности, которые у них есть, поэтому они отправили сначала авианосную ударную группу с двумя авианосцами, потом перебрасывают эскадрильи, теперь подводные лодки туда пошли, то есть считают — все меры хороши. В них сидит твердое убеждение, что любой, кто пикнет против них там, будет сразу же уничтожен, по нему будет нанесен сокрушающий удар, как Израиль говорит, что он наносит сокрушающий удар по ХАМАС, так и они собираются действовать, поэтому угроза эскалации там существует очень серьезная», — считает Светов.

По мнению Светова, в перспективе могут быть предприняты меры, при которых будет нанесено поражение американскому флоту, что приведет к дальнейшему витку обострения обстановки на Ближнем Востоке.

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Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США отправили атомную подлодку класса «Огайо» на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта.

До этого, 4 ноября, на Ближний Восток прибыл флагманский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» Военно-морских сил США вместе с ударной группой.

Перед этим, 31 октября, в Пентагон заявил о готовности принять меры в случае продолжения атак на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана. По словам главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, американские войска неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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