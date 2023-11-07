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Военный эксперт назвал планы Украины в зоне СВО на осенне-зимний период

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Фото: REUTERS/Stringer
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Главные задачи Украины на осенне-зимний период — это накопление оружия, проведение новой волны мобилизации и возможный переход к наступлению весной. В это время задача России — не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) уйти в оборону. Такое мнение военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал во вторник, 7 ноября.

«Противник надеется на определенное перемирие. Его задачи сейчас: уйти на осенне-зимний период, накопить оружие, провести мобилизацию и по весне пойти в наступление. Они надеются, что им удастся это сделать. Также они хотят сейчас уйти в оборону. Наша задача — этого не допустить», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Также военный обратил внимание на то, что у президента Украины Владимира Зеленского возникают разногласия с военным командованием из-за того, что он запретил переговоры с Россией в любой форме.

«Чем больше раздоров и ссор у врага, тем лучше для нас. Наша задача — не дать ему уйти в оборону», — заключил Дандыкин.

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Накануне газета Washington Post написала, что между Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным существует конфликт. В материале, посвященном смерти от взрыва гранаты помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, отмечается, что офис украинского лидера тянул с предоставлением официального комментария по этому поводу, пишет РИАМО.

6 ноября стало известно, что помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты у себя дома в селе Чайки в Киевской области, сообщает телеканал «360». Его 13-летний сын был тяжело ранен, его госпитализировали. Дочь находится в состоянии средней тяжести.

7 ноября сына Частякова прооперировали.

Залужный подтвердил гибель Частякова, а также версию гибели после открытия одного из подарков, в котором сработало неизвестное взрывное устройство.

По данным источников украинского агентства УНН в правоохранительных органах, к гибели помощника Залужного, вероятно, привел подарок полковника ВСУ Александра Тимченко. Тот уже дал показания, признавшись, что решил сделать коллеге такой презент — положил в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. Эту информацию также подтвердили трое свидетелей, в присутствии которых полковник его вручал.

Ранее, 1 ноября, главком ВСУ в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Он отметил, что затягивание боевых действий несет большие риски для армии Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководств стран Запада.

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