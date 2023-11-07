Кулеба заявил о подготовке Киева к изменениям в политике США после выборов

Власти Украины готовятся к дальнейшей политике США после выборов в следующем году, в том числе наращивая производство собственного вооружения. Об этом 6 ноября заявил в интервью Die Welt глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Что касается того, что может произойти в 2024 году (после выборов — Ред.), то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки», — сказал он.

По словам Кулебы, Украина в связи с этим вкладывает средства в собственное производство всех видов вооружений и милитаризирует свою экономику.

Министр напомнил про существование поддержки со стороны Евросоюза. По его мнению, благодаря «друзьям в Европе» и в других странах, Украине не нужно бояться самого негативного сценария развития событий.

В частности, поднятая им в ходе недавней конференции в Берлине идея на тему совместного производства вооружений с европейскими странами была положительно воспринята его коллегами в ЕС, указал Кулеба.

В то же время в ходе данного интервью глава украинского МИД заявил, что украинцы закупают свечи и готовятся «к худшей зиме в истории».

Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении полностью остановлено. Как рассказал губернатор, план ВСУ прорваться сквозь российскую оборону и перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным.

4 ноября газета The Hill сообщила о росте числе американцев, которые с опаской относятся к идее продолжать бесцельно оказывать помощь Украине. По ее данным, это в особенности касается сторонников Республиканской партии. Отмечается, что контрнаступление, о котором объявлял Киев, продолжается уже пять месяцев, но практически безрезультатно, так как по большей части ВСУ «упираются в оплот российских позиций».

До этого, 1 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, и ВСУ уже не смогут добиться прорыва. Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал это «сигналом о помощи» в адрес США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.