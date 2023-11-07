WSJ узнала о письме шефа Пентагона к конгрессу по помощи Украине
Высокопоставленные чиновники администрации президента США написали письмо в конгресс с просьбой одобрить предоставление Украине бюджетной помощи в размере $11,8 млрд. Об этом 7 ноября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Письмо подписали госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, шеф Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства международного развития Саманта Пауэр. По данным издания, перечисленные высокопоставленные чиновники продолжают давление на конгресс.
В документе ведется речь о поддержке бюджета страны, чтобы помочь оплатить его счета. В публикации отмечается, что внутри Республиканской партии скептически относятся к этому предложению дополнительной экономической помощи.
Ранее, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.
Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.