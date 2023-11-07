Пожилой петербуржец перевел мошенникам 4 млн рублей

Пожилой житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга перевел мошенникам порядка 4 млн рублей. Об этом ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщает 7 ноября.

«20 октября пенсионеру на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся менеджером по продаже акций, и убедил перевести денежные средства на различные счета под предлогом получения прибыли», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина лишился порядка 4 млн рублей, уточняет телеканал «78». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется розыск преступников.

7 ноября в прокуратуре Москвы перечислили 10 самых распространенных способов мошенничества, используемых для хищения денег. Среди самых распространенных уловок аферистов — звонки от якобы сотрудника банка или правоохранительных органов.