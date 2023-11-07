Пожар на кровле здания в центре Ростова-на-Дону ликвидирован

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании в центре Ростова-на-Дону. Об этом 7 ноября сообщает МЧС России.

«В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России спасли четыре человека, еще четыре эвакуировали на пожаре в жилом доме», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Министерство уточняет, что пострадавших в результате возгорания нет.

Пожар на площади 375 кв. м. в центре Ростова-на-Дону произошел ранее в этот день. Огонь охватил двухэтажное здание 1879 года постройки по адресу улица Темерницкой, дом № 83. Возгорание произошло на кровле. Пожару был присвоен ранг сложности № 2.