Мужчина погиб при столкновении авто с бетонным блоком на «Золотом кольце»

В Алексине (Тульская область) в результате столкновения автомобиля с бетонным блоком погиб мужчина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла 6 ноября на 760-м км федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Водитель Renault Logan, молодой человек 2000 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина врезалась в бетонный блок.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ТСН24. Обстоятельства устанавливаются.

6 ноября в Приморском крае автомобиль Toyota Mark II вылетел с дороги и опрокинулся в водоем. 24-летний водитель и его 23-летний пассажир погибли.