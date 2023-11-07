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Погибшие в зоне СВО операторы FPV-дронов представлены к званию Героя РФ

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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В Севастополе прошла церемония прощания с двумя участниками специальной военной операции (СВО) — ефрейтором Никитой Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Пастуховым. Об этом 7 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что оба они представлены к присвоению звания Героя России.

«Их позывные были Мечта и Свят. <...> В свой последний бой они пошли вместе. Оба наших воина погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области. За проявленные в боях мужество и героизм [они] представлены к присвоению звания Героя России», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Оба военных были операторами наведения FPV-дронов.

«Никита Григорьевич был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе. С июля по октябрь Мечта уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов и до 100 человек живой силы. За ним буквально охотились укронацисты», — отметил Развожаев.

Его напарник Вячеслав Пастухов в последнем бою под артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны, в результате чего уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) до 18 человек боевиков. Кроме того, он успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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До этого, 2 ноября, представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», где проходил обучение оператор FPV-дронов Никита Мечтанов, сообщил о его гибели. Он уточнил, что восемь из 19 лодок ВСУ, предпринявших интенсивную попытку пересечь Днепр, были уничтожены, когда расчет Мечты работал без перерыва почти двое суток.

23 октября командир роты ударных беспилотников украинской армии Юрий Федоренко признал, что военные РФ имеют существенное преимущество перед украинской армией в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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