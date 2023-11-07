Синоптик сообщил о температуре выше нормы в Москве до 12 ноября

Температура воздуха на 3–6 градусов выше нормы ожидается в Москве и по области до воскресенья, 12 ноября, благодаря воздушным массам из Атлантики. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем воздух будет прогреваться до +8 градусов. Со среды ожидается небольшое похолодание и повышение давления.

«В среду прогнозируется местами небольшой дождь, но в большинстве районов Москвы и Московской области его не будет. Погода будет облачная. Ночная температура — +5...7, днем — +7...9 градусов. И такой температурный фон выше нормы на шесть градусов», — приводит агентство слова синоптика.

К середине недели, в четверг и пятницу, ночью температура будет варьироваться от +1 до +6 градусов, а днем — от +4 до +8. Кроме того, с четверга по субботу во всем регионе будет облачно с прояснениями и без осадков.

В субботу будет чуть холоднее: ночью — от нуля до +5 градусов, а днем — +3...8 градусов, что на четыре градуса выше нормы, отметил Вильфанд. Температура продолжит понижаться в воскресенье: ночью будет от +1 до +4 градусов, а днем — от +2 до +5. Однако такие значения всё равно будут выше нормы на три градуса. В этот день также присутствует вероятность небольших дождей.

Эксперт отметил, что в Москве и Подмосковье «всё равно очень теплый воздух». Он объяснил это тем, что со среды воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада Атлантики.

«А когда воздух в зимний период перемещается с Атлантики, это означает теплую погоду», — подытожил он.

Ранее в этот день теплую погоду на протяжении недели в Москве спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. С его слов, самый теплый день на этой неделе — вторник — +9...11 градусов, что на восемь градусов выше климатической нормы. При этом ночь на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

2 ноября Вильфанд заявил, что зимой погода будет переменчивой. По его словам, температура зимой будет колебаться — около и выше нормы. Может быть то оттепель, то мороз, добавил эксперт.