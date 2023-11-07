В Малом театре сообщили о постепенном восстановлении Соломина после инсульта

Директор Малого театра Тамара Михайлова во вторник, 7 ноября, в беседе с «Известиями» рассказала, что народный артист СССР, художественный руководитель театра Юрий Соломин на данный момент восстанавливается после перенесенного инсульта.

Кроме того, она также отметила, что актер находится в полном сознании, разговаривает.

«У него уже внучка сегодня была. Всё в порядке. Завтра к нему едем с вопросами по работе», — поделилась Михайлова.

Народного артиста России Юрия Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Отмечается, что врачи отвезли 88-летнего актера в одну из московских больниц, после того как он упал в обморок. Позднее в тот же день это подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова, указав, что худрук находится в сознании.

7 ноября медицинские работники рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. А внучка актера объяснила, что его перевели в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии, прогнозы врачей благоприятные.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Дерсу Узала» (1975), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.