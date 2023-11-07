В Израиле заявили об отсрочке визита Зеленского в страну

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Израиль 7 ноября, как предполагалось ранее. Об этом в этот день сообщила газета The Times of Israel.

По словам источника, визит был сорван из-за утечки информации. Поездка Зеленского всё еще находится в планах, однако теперь неизвестно, когда она состоится.

«Если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями», — приводит газета слова израильского чиновника.

4 ноября также сообщалось о срыве визита Зеленского в Израиль. Причиной тогда тоже называлась утечка информации о поездке.

О планах Зеленского посетить Израиль стало известно 12 октября. Тогда портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что офис президента Украины направил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит. Позднее сообщалось, что Тель-Авив отказал Зеленскому.