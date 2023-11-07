В Госдуме рассказали, почему стоит посетить выставку «Россия» на ВДНХ

На выставке «Россия» на ВДНХ сосредоточено всё многообразие российской культуры, истории и традиций. Об этом 7 ноября «Известиям» заявил заместитель председателя комиссии ГД Федерального собрания РФ по вопросам депутатской этики, член комиссии ГД Федерального собрания РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Евгений Ревенко.

«На моей памяти, в новейшей истории России это, пожалуй, самая масштабная выставка, посвященная нашей стране. Это выставка, посвященная Дню единства. В такие дни не нужно никаких приглашений, тем более политикам, если ты занимаешься общественной деятельностью, если ты действительно политик, ты берешь и отправляешься вместе с людьми на такую масштабную грандиозную выставку, которая посвящена, собственно, твоей же стране», — сказал он.

Как отметил депутат, посетив эту выставку, можно лучше узнать свою страну. В павильоне показаны достижения России за многие десятилетия.

«Где еще можно, пройдя несколько десятков метров, из Воронежской области, которую я представляю, оказаться, например, в Магаданской области или в Хабаровском крае, или в Бурятии, или посмотреть, как выглядит жизнь в самой западной точке нашей страны — в Калининградской области. Я как человек, который там побывал, искренне рекомендую и советую всем, кто еще этого не сделал, выделить свободное время и посетить эту выставку. Берите семьи, берите детей и отправляйтесь на ВДНХ. Это открытое пространство свободной страны, нацеленной на созидание», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что за первые три дня выставку «Россия» на ВДНХ посетили рекордные 448 тыс. человек. В день открытия выставки 4 ноября ее посетили 191 тыс. человек, 5 ноября — 123 тыс. человек, 6 ноября количество посетителей составило 134 тыс. человек.

Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет. Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.

На выставке работает свыше 2 тыс. экскурсоводов для проведения экскурсий по экспозициям.