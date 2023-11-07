Глава Сбербанка Греф: фундаментальный курс рубля составляет 85–90 за доллар

Фундаментальный курс рубля составит в районе 85–90 рублей за доллар на фоне увеличения предложения валюты на внутреннем рынке. Об этом 7 ноября заявил глава Сбербанка Герман Греф во время брифинга по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 рублей [за доллар], поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну 90 плюс-минус», — сказал он.

Греф подчеркнул, что внебиржевой рынок стабилизировался. При этом ситуация, когда был создан альтернативный валютный рынок, в котором за рубежом происходила конвертация рубля в доллары, была искусственной. Греф отметил, что сейчас всё еще есть потенциал, позволяющий вернуть эти валютные обороты на российскую площадку.

Глава Сбербанка добавил, что в ближайшее время курс не сильно уйдет от заявленного уровня в 85–90 рублей за доллар. Кроме того, до конца года, согласно прогнозу, на валютном рынке сохранится стабильная ситуация, а рубль будет укрепляться.

По состоянию на 7 ноября Центральный банк РФ установил курс доллара в 93,03 рубля.

Ранее, 4 ноября, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля сохранится в нынешних параметрах, так как сработали меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров.

До этого, 1 ноября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что обязательная продажа валютной выручки и налоговые выплаты компаний-экспортеров окажут существенную поддержку рублю.