Обыски прошли у замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова, он задержан
У заместителя главы министерства внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова прошли обыски, после чего он был задержан. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС.
«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе», — сообщил источник в силовых структурах республики.
Причины задержания не раскрывались.
Днем ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мэр Катангского района Сергей Чонский был задержан в качестве фигуранта по делу о взятках в крупном размере. В Следственном комитете (СК) России уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ. Общая сумма взяток, полученная фигурантом, составила 4,7 млн рублей.