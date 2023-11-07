Застрелившего мирных жителей снайпера ВСУ приговорили к пожизненному заключению

Снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Клещунова, застрелившего четырех мирных жителей Мариуполя, приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Об этом 7 ноября сообщил в Telegram-канале Следственный комитет РФ.

Как установило следствие, с 10 марта по 4 апреля военнослужащие 36-й отдельной бригады, в составе которой служил подсудимый, занимали позиции в жилых домах в Мариуполе. 14 марта Клещунов вместе с сослуживцами заметил трех невооруженных мужчин, двигавшихся вдоль их боевой позиции. Командир 2-й роты Леонид Онупко приказал ему убить их, после чего Клещунов произвел не менее 20 выстрелов, в результате которых гражданские погибли. 30 марта снайпер увидел уже другого невооруженного мужчину и также по приказу Онупко и других должностных лиц расстрелял его.

«Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора снайперу 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорю Клещунову», — говорится в сообщении.

Клещунов был признан виновным в жестком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также в убийстве двух и более лиц группой по предварительному сговору по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

Ранее, 3 октября, суд Донецкой Народной Республики приговорил трех боевиков украинского национального полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) к 22 годам колонии за обстрелы жилых домов в Мариуполе. 24 февраля 2022 года расчет азовцев решил устроить обстрел по жилым домам на окраине города, чтобы напугать местных жителей, которые были враждебно настроены против нацполка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак Вооруженных сил Украины.

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