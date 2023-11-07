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Автомобиль сбил пешеходов у остановки в Москве

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Фото: соцсети
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Водитель легкового автомобиля совершил наезд пешеходов рядом с остановкой у станции метро Ботанический сад в Москве. Об этом 7 ноября сообщил источник «Известий», указав, что авария произошла в районе дома 2 по улице Серебрякова.

«Автобус влетел в легковушку, а она сбила пешеходов. Двое человек без сознания после ДТП», — рассказал источник.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД, авария «с участием двух единиц легкового автотранспорта с последующим наездом на пешеходов» произошла около 16:00. На видеокадрах с места происшествия видно, что на проезжей части находится разбитый автомобиль такси.

«По предварительным данным, три человека получили телесные повреждения, их осматривают медики. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии», — отметили в ведомстве.

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Ранее, 23 октября, водитель каршеринга насмерть сбил мужчину в Москве. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Богородский Вал.

До этого, 17 октября, в Екатеринбурге автомобиль въехал в остановку, в результате погибли два человека. На записи момента с видеокамер видно, как машина, вылетевшая на обочину дороги, сбивает знак пешеходного перехода.

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