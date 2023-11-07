Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста антисемитизма в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник, 7 ноября, высказал беспокойство из-за роста антисемитизма и исламофобии в мире.

«Картины страданий на Ближнем Востоке разрывают сердце и сокрушают душу», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Кроме того, Гутерриш подчеркнул, что ненависть и провокационные действия должны быть прекращены. Необходимо найти способ сохранить «общую человечность», подытожил он.

Ранее, 5 ноября, Европейская комиссия (ЕК) сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза (ЕС). В заявлении ЕК отметили, что Евросоюз полон решимости защищать благополучие всех своих сообществ и обеспечивать строгое соблюдение законодательства о публичных подстрекательствах к насилию на почве расы, нации и религии.

30 октября мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

До этого, 18 октября, в Берлине произошли две попытки нападения на синагогу. Тогда двое неизвестных кинули бутылку с зажигательной смесью в двери здания и скрылись с места преступления. А днем ранее в Великобритании две еврейские школы были облиты красной краской, полиция расценила произошедшее как «преступления на почве ненависти».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.