В здании в центре Ростова-на-Дону произошел пожар на площади 375 кв. м
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар на площади 375 кв. м. Об этом 7 ноября сообщил представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области.
«По оперативным данным, площадь 375 кв. м. Увеличена группировка: 69 человек, 22 единицы техники», — сообщил он журналистам.
По данным ведомства, пожар охватил двухэтажное здание 1879 года постройки по адресу улица Темерницкой, дом № 83. Возгорание произошло на кровле. Пожару присвоен ранг сложности № 2.
Ранее в этот день произошел пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. В МЧС РФ сообщили, что крыша горящего в Улан-Удэ ТЦ частично рухнула. Возгорание было локализовано на площади 22 тыс. кв. м. В ликвидации огня были задействованы 126 человек и 32 единицы техники.