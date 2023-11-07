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НАТО приостановило участие в ДОВСЕ после выхода России из договора

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Страны НАТО приняли решение бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после денонсации соглашения Россией. Об этом 7 ноября говорится в заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Отмечается, что выход из договора России является «последним в серии действий, которые подрывают североатлантическую безопасность». Таким образом, РФ продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю над вооружениями, убеждены в альянсе.

«В результате решения России выйти из договора страны альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам, это решение полностью поддержано всеми странами НАТО», — говорится в сообщении.

При этом в заявлении подчеркивается, что союзники по НАТО продолжат консультироваться и оценивать последствия текущей обстановки в области безопасности.

Кроме того, отдельное заявление о приостановке участия в ДОВСЕ распространил МИД Великобритании, также осудив решение России. Глава внешнеполитического ведомства страны Джеймс Клеверли отметил, что односторонний выход из договора РФ подрывает принцип взаимности, который лежит в основе ДОВСЕ.

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Ранее в этот день в МИД РФ сообщили, что процедура выхода РФ из ДОВСЕ полностью завершена. В МИД напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

До этого, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 мая, после чего 16 мая Государственная дума поддержала денонсирование.

Как отмечалось в пояснительной записке законопроекта, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Кроме того, 29 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что «последней каплей», сделавшей неизбежным выход России из ДОВСЕ, стало вступление Финляндии в НАТО и процесс приема в альянс Швеции. Замминистра подчеркнул, что РФ выходит из ДОВСЕ в связи с обстоятельствами, поставившими страну под угрозу, в том числе из-за размещения обычных вооружений «старых» членов НАТО на территориях «новых» ее членов. В итоге налицо многократный обход либо превышение «групповых» ограничений ДОВСЕ, сказал Рябков.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Документ тогда подписали 22 страны, включая шесть стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 стран НАТО. Обновленная версия ДОВСЕ была подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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